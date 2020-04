„Es kommt mehr Gemeinschaft auf“

So steht im Saaleingang bei Feldkamp seit vergangener Woche ein großer Tisch, auf der eine Plexiglasscheibe aufgesetzt ist. Nur ein kleines Loch ist noch frei, durch das Geld gegeben werden kann. „Wer seine Speisen vorbestellt, kann sie dann hier abholen“, sagt Melanie Feldkamp. Dazu würden auch verschiedene Vorkehrungen zum Einhalten der Hygienemaßnahmen getroffen, etwa Händedesinfektion oder das Betreten des Saaleingang von nur einer Person. „Das ist alles etwas ungewohnt“, meint die Inhaberin der Gaststätte. „Aber dennoch erfahren wir eine große Resonanz, seitdem wir den Abhol-Service anbieten“, freut sie sich. Auch die Ostertage seien erfolgreich gewesen: „Mit so viel Zulauf hatten wir gar nicht gerechnet“, sagt Feldkamp.

Ähnlich sieht es bei der Gaststätte Vörding in Holtwick aus. „Unsere Kapazitäten sind trotz ruhenden Betriebs in der Gastwirtschaft teilweise am Limit“, teilt Thomas Vörding auf Nachfrage mit. Dass Gäste Essen vorbestellen und später abholen seit nicht ganz neu, „aber nicht in so großen Mengen.“ Seit einigen Wochenenden bietet auch die Gaststätte Vörding diesen Service an. „Die Leute vor Ort unterstützen uns wirklich sehr. Ohne diese Unterstützung würde momentan gar nichts laufen“, merkt Thomas Vörding an und ist dankbar, dass seine Kunden auch in ungewohnten Zeiten weiterhin seine Speisen abnehmen. Wie lange das geht? „So lange, bis die Krise vorüber ist“, sagt Thomas Vörding kurz und knapp. Bis dahin bietet die Gaststätte Feldkamp den Service von freitags bis sonntags an, die Gaststätte Vörding am Samstag und Sonntag.

Das Haus Grüner ist momentan komplett geschlossen. Das teilte Willi Grüner auf Nachfrage mit. „Wir befinden uns noch in der Schwebe und müssen die nächsten Erlasse abwarten, damit wir wissen, wie es weitergehen kann“, sagt er. Alle Feierlichkeiten, die im April und Mai im Saal stattfinden sollten, seien ohnehin abgesagt oder verschoben worden.

Die gute Laune lässt sich Melanie Feldkamp durch die ungewohnte und neue Situation durch das Coronavirus aber nicht nehmen. „Mal sehen, wann es wieder richtig losgeht. Wir sind froh, wenn wir dann bald wieder an die Schüppe kommen“, sagt Melanie Feldkamp und lacht.