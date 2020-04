"Die Vernunft muss siegen"

Da das Schulwesen in den Händen der Landesregierung liegt, hat man sich in NRW dazu entschieden, die Schulen ab Donnerstag (23. 4.) schrittweise zu öffnen. Wie das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) mitteilte, gelte dies ausschließlich für die Schüler, die in diesem Schuljahr Prüfungen zu absolvieren haben. Wie NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am gestrigen Tag äußerte, sollen ab Donnerstag diese Schüler auf freiwilliger Basis ihre Schule besuchen können. Das schrittweise Vorgehen begrüßt Karin Emming, kommissarische Leiterin der Sekundarschule. „Es ist notwendig für die Schule und die Schüler“, sagt sie. Ab Montag soll mit dem Kollegium und dem Schulträger das weitere Vorgehen im Detail abgestimmt werden – unter anderem, welche Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen es braucht und wie diese eingehalten werden können. Für alle anderen Schüler gilt weiterhin das Home-Schooling bis zum 4. Mai. Aufgaben werden regelmäßig ab kommender Woche auf der Internetseite der Sekundarschule hochgeladen. Vorgesehen ist darüber hinaus, so das MSB, den Schulbetrieb an den Grundschulen am 4. Mai vorerst ausschließlich für den vierten Jahrgang wieder aufzunehmen. (lsy)