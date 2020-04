Unterricht an nummerierten Plätzen

An allen Tagen soll der Unterricht um 8.10 Uhr beginnen und um 11.30 Uhr enden. Treffpunkt für die insgesamt 57 Zehntklässler ist am Morgen nach Kursen getrennt auf dem Schulhof. Jeder Schüler bekommt vor Betreten der Räumlichkeiten eine Nummer zugeordnet. „Auf diesen Platz muss sich der Schüler dann setzen“, erklärt Emming. Um die Sicherheitsabstände zwischen den Schülern zu gewährleisten, werden aus jedem Kurs zwei Teilgruppen gebildet und zwei Fachlehrer parallel eingesetzt. Zudem wird an jedem Tag nur ein Fach unterrichtet, beginnend mit Mathematik. Der Stundenplan, der zunächst bis zum 30. April gilt, ist auf der Internetseite einsehbar. „Die Zentralen Abschlussprüfungen werden in diesem Jahr durch Abschlussarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ersetzt“, informiert Karin Emming weiter. Diese finden am 12. Mai (Deutsch), 14. Mai (Englisch) und am 19. Mai (Mathematik) statt. „Die Schüler sollen bis dahin die Routine erfahren, die sie zur Vorbereitung benötigen“, so Emming.

In einem Schreiben, das die Sekundarschule an die Eltern verschickt hat, mahnt Emming zur gegenseitigen Rücksichtnahme: „Insgesamt muss gelten, dass wir eine gegenseitige Verantwortung bezüglich der Gesundheit aller haben und diese auch gemeinsam wahrnehmen“, heißt es in dem Brief.

Für die Jahrgänge fünf bis neun gilt weiterhin das Home-Schooling. Ab heute wird Arbeitsmaterial in den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch sowie in den Wahlpflichtfächern abrufbar sein, kündigt Karin Emming an. Anders als vor den Osterferien sollen die erledigten Aufgaben bis zum Nachmittag des Donnerstags (30. 4.) an die jeweiligen Lehrkräfte gesandt werden. Die Mailadressen des Kollegiums sind ebenfalls auf der Internetseite abrufbar. „Wir sehen unseren Bildungsauftrag weiterhin sehr ernst“, begründet die kommissarische Schulleiterin.

Auch die Lernberatung kann nicht im gewohnten Umfang stattfinden. Um dennoch ein Gespräch über den Leistungsstand des Kindes anbieten zu können, werden sich die Klassenlehrer zwischen dem 29. April und dem 8. Mai mit den jeweiligen Eltern in Verbindung setzen. Des Weiteren stehen auch die Schulsozialarbeiter für Beratungen zur Verfügung. Eine weitere wichtige Information, die Emming teilt: „Schulkiosk und Mensa bleiben trotz Schulbetrieb geschlossen.“

Bürgermeister Christoph Gottheil betont, dass die Zusammenarbeit und das Abstimmen der Maßnahmen zwischen Schule und Schulträger sehr gut funktioniert habe. „Wir haben zudem ein stringentes Programm für die regelmäßige Reinigung an den Tag gelegt“, informiert er. So sollen die genutzten Räume sowie die Sanitäranlagen jeden Mittag gereinigt werden. Zudem wird es einen angepassten Busverkehr, der mithilfe der Sekretärinnen für die Zehntklässler optimiert wurde, geben. „Dennoch bitten wir die Schüler zu überlegen, ob sie die Möglichkeit haben, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen“, sagt Emming. Die Schule rät auch, eine Mundschutzmaske zu tragen.

Mindestens bis zu den Sommerferien, vermutet Emming, müsse man sich darauf einstellen, dass es keinen bekannten Unterrichtsalltag geben wird. Erste Gedanken haben sich Schule und Träger bereits gemacht, wie eine Abschlussfeier und eine Zeugnisübergabe in diesem Jahr aussehen könnte. „Wir müssen natürlich die weitere Entwicklung der Lage abwarten", so Emming. „Wir werden aber sicherlich einen würdigen Rahmen finden", kündigt Bürgermeister Gottheil an.