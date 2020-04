Die Spielgeräte müssen umziehen

Nicht nur der Spielturm, sondern auch alle weiteren Spielgeräte, die sich auf dem Außengelände des DRK-Kindergartens „Zwergenland“ in Darfeld befinden, ziehen in diesen Tagen um. Von der Sudentenstraße aus gesehen lag die Spielfläche bisher hinter dem Gebäude, in rund zwei Wochen soll sich diese rechts davon befinden – zwischen den Gebäuden des Kindergartens und der angrenzenden Turnhalle sowie der Rasenfläche von Turo Darfeld.

„Um Platz für den Neubau zu schaffen, müssen wir zunächst das Baufeld räumen“, erläutert Alexander Schulz aus dem Fachbereich Planen und Bauen die aktuell laufenden Maßnahmen. Dazu musste die Rasenfläche des Sportvereins, die als Trainingsfläche genutzt wird, um rund 15 Meter auf ganzer Breite verkleinert werden. Ein Teil dieser Fläche werde als neue Außenspielfläche für den Kindergarten, ein weiterer Teil für die neuen Bebauung genutzt, so die Planungen. Der Bauhof hat in den vergangenen Tagen den alten Ballfangzaun entfernt – wird aber einen neuen wieder herrichten.

„Wir sorgen dafür, dass die Kinder der Einrichtung ausreichend Platz zum Spielen haben“, verspricht Schulz. In wenigen Wochen – Anfang bis Mitte Mai – sollen dann die eigentlichen Arbeiten zur Errichtung der Anbauten beginnen, so der Zeitplan. „Unser Ziel ist es, bis zum Jahresende alles komplett fertig zu übergeben“, kündigt Alexander Schulz an. Und auch wenn im Moment weiterhin die Corona-Krise herrscht: „Verzögerungen dadurch sehen wir aktuell nicht.“

Wenn die Kinder wieder zurück in die Einrichtung kommen, werde es „erst einmal keine Einschränkungen geben“, so Schulz. Die Kinder könnten nach wie vor das Gebäude sowie die verlegte Außenspielfläche nutzen. „Zwischen Baustelle und Spielfläche werden wir einen Bauzaun aufstellen. Das ist für die Kinder dann spannend zu sehen, was an ihrem Kindergarten vor sich geht“, merkt Schulz an. Zu Einschränkungen innerhalb der Gebäude könne es in den Sommerferien kommen, wenn dort Umbaumaßnahmen erforderlich sind. Das sei bewusst in die Ferienzeit gelegt worden, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten.