Nicht nur Alkohol desinfiziert

Die Familie, bestehend aus Georg, Marlies und ihrem Sohn Tobias Bayer-Uphues, stellt auf ihrem Hof auf der Horst selbst Desinfektionsmittel her. Doch dieses basiert nicht auf Alkohol, sondern es handelt sich um elektroaktiviertes Wasser, das mit Hypochlorsäure, einer ungefährlichen Art des Chlors, wirkt. „Da wir unser Mittel nur aus naturidentischen Stoffen herstellen, ist es komplett biologisch und ungefährlich für Mensch, Tier und Umwelt“, erklärt Georg Bayer-Uphues. Mit Chemikalien habe die Herstellung deshalb nichts zu tun. „Elektroaktiviertes Wasser tötet in Sekunden nahezu alle bekannten Arten von Bakterien, Viren und Pilzen ab und wird nur aus Salz, Strom und Wasser hergestellt“, fasst Georg Bayer-Uphues die Wirkung des „Blauen Tropfens“ zusammen. Dabei könne es genauso wie auf Alkohol basiertes Desinfektionsmittel angewendet werden.

Schon seit rund 20 Jahren stellt die Familie das elektroaktivierte Wasser her – und vertreibt es seitdem an zahlreiche Händler. Auch die Anlagen zur Herstellung selbst baut die Familie seit etwa sechs Jahren auf ihrem Hof. Die Rosendahler liefern Mittel und Anlagen in die ganze Welt. „Neulich haben wir eine Anfrage aus Ghana bekommen. Der Bevölkerungsanteil ist zu 70 Prozent muslimisch, dort sind Alkohol und alkoholhaltige Desinfektionsmittel verboten“, berichtet Georg Bayer-Uphues. „Besonders sind es aber die landwirtschaftlichen Betriebe, die unser System nutzen, beispielsweise für die Tränkewasser-Aufbereitung“, schildert Tobias Bayer-Uphues. Auch auf ihrem Hof selbst komme das Gemisch im Hähnchenstall zum Einsatz. Seit kurzem erhalte die Familie sogar Anfragen aus der Türkei und aus Indien.

Vor allem in der aktuellen Corona-Zeit, seit etwa vier Wochen, sei das Desinfektionsmittel stark nachgefragt. Das größte Problem sei zu Beginn allerdings nicht die Herstellung gewesen – in Höchstleistung kann eine Anlage rund 2000 Liter pro Tag produzieren – sondern der Mangel an Flaschen und Kanister. „Davon hatten wir definitiv zu wenig“, blickt Tobias Bayer-Uphues zurück. Das habe sich mittlerweile gebessert. „Wir gehen davon aus, dass die hohe Nachfrage aber noch eine ganze Weile bestehen bleiben wird.“ Und Marlies Bayer-Uphues ergänzt: „Das Coronavirus wird nicht in drei Wochen verschwunden sein.“ Besonders die Mund-zu-Mund-Propaganda sei es gewesen, die zur Bekanntheit des elektroaktivierten Wassers beigetragen habe. „Wir bekommen viele Nachfragen von Privatleuten, aber auch von umliegenden Firmen, die das Mittel ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen“, teilt Georg Bayer-Uphues weiter mit.

Und einen weiteren Vorteil im Gegensatz zu Desinfektion auf Alkoholbasis biete das naturnahe Produkt: „Natriumchlorit ist eines der besten Desinfektionsmittel überhaupt. Außerdem wirkt es auf der Haut schonender“, urteilt Georg Bayer-Uphues. „Und durch den Verzicht chemischer Stoffe kann man dieses Desinfektionsmittel auch trinken“, lächelt er.

So funktioniert die Herstellung Bei diesem Desinfektionsmittel handelt es sich um elektroaktiviertes Wasser, das mit Hypochlorsäure wirkt und als ein ungefährliches Biozid registriert ist. Zur Herstellung verwendet Familie Bayer-Uphues eigenes Brunnenwasser, das zunächst kalk- und eisenfrei aufbereitet wird. Das Wasser bildet die Grundlage und den Eingangsstoff für die Produktion. Für das Elektrolyse-Verfahren wird im zweiten Schritt dem Wasser eine gesättigte Salzlösung hinzugefügt, um elektrische Spannung aufbauen zu können. Vier bis sechs Gramm eines speziellen Elektrolysesalzes werden dazu pro Liter verwendet. Das Gemisch läuft anschließend in eine Zelle, etwa so groß wie eine Ein-Liter-Flasche. In der Zelle sind zwei Kammern enthalten, die mit einem Diaphragma getrennt sind. Durch die Zufuhr von Strom – die elektrochemische Aktivierung – wird das Wasser-Salz-Gemisch in den Anoden- (positiv geladen) und Kathodenkammern (negativ geladen) zerlegt – dadurch entsteht die Hypochlorsäure. Auf der Anodenseite befindet sich eine hochleistungsfähige saure Anodenflüssigkeit, die die Fähigkeit besitzt, alle schädlichen Mikroorganismen wie Bakterien, Viren, Pilze, Keime und Zysten abzutöten. Als zweite Komponente entsteht auf der Kathodenseite eine alkalische Flüssigkeit. Diese kann Schwermetalle binden und dadurch die Trinkwasserbelastung verringern. Durch seinen basischen Aufbau hilft es, den Körper zu entsäuern und unterstützt bei der Genesung. -lsy- ...