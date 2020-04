„Man verliert schon mal das Zeitgefühl“

Am 15. März fand in ganz Frankreich die erste Runde der Kommunalwahlen statt. Wie lief das in Zeiten von Corona ab?

Annette Chesnel: Dieser erste Wahltermin fand regulär statt, in Coronazeiten schon unter besonderen Schutzvorkehrungen. Die zweite Runde mit gegebenenfalls nötigen Stichwahlen konnte bisher noch nicht stattfinden. In Entrammes, Forcé und Parné sur Roc kommt es dazu aber ohnehin nicht, da sich in allen drei Gemeinden nur eine Liste aufstellen ließ, die auch gewählt wurde. In Entrammes ist Jérôme Allaire neuer Bürgermeister und in Parné David Cardoso. Ich wurde als Bürgermeisterin in Forcé wiedergewählt.

Haben Sie und Ihre Amtskollegen die Geschäfte schon (wieder)aufnehmen können?

Chesnel: Aufgrund der Coronakrise und der in Frankreich verhängten Ausgangssperre konnten die neuen Bürgermeister noch nicht offiziell in ihr Amt eingeführt und tätig werden. Das passiert voraussichtlich erst im Juni. Das bedeutet nun, dass zur Zeit noch die bisherigen Bürgermeister im Amt sind und voll entscheidungsberechtigt sind, aber natürlich werden die neuen Bürgermeister in die Arbeit involviert und konsultiert. Aktuell stehen aber ohnehin keine wichtigen Entscheidungen an, da in Frankreich alles auf Eis gelegt ist und als zentral regierter Staat die essentiellen Weichenstellungen aus Paris kommen. Die müssen in den einzelnen Kommunen umgesetzt werden.