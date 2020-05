Kontaktlos auf Schnitzeljagd gehen

Ab heute wird das digitale Angebot der Einrichtung erweitert: Das Team der Jugendeinrichtung bietet allen Rosendahlern die Möglichkeit, an einer digitalen Schnitzeljagd teilzunehmen. „Das Angebot kann in dieser Woche täglich von 16 bis 18 Uhr in Anspruch genommen werden“, erklärt Sebastian Nienhaus von der OKJA. „Interessierte Eltern, Kinder oder Jugendliche können sich einfach telefonisch bei uns melden, um einen geeigneten Termin für die Schnitzeljagd zu bekommen. So möchten wir verhindern, dass sich mehrere Personen gleichzeitig auf die Suche begeben. Die gesamte Schnitzeljagd wird nur digital per WhatsApp stattfinden“, ergänzt Nienhaus.

Es wurden jeweils zwei Abenteuer pro Ortsteil vorbereitet. Somit können die Teilnehmer selbst entscheiden, in welchem Rosendahler Ortsteil sie sich auf die Suche begeben möchten und ob sie an der etwas einfacheren Jagd für Kinder ab sechs Jahren teilnehmen möchten oder ob sie sich zutrauen, die schwerere Variante für Jugendliche und Erwachsene anzutreten.

Wer Lust hat, an einer Schnitzeljagd in Osterwick teilzunehmen, kann sich unter Tel. 0177/7541327 bei Sebastian Nienhaus melden. Die Anmeldungen für das Angebot in Holtwick können unter Tel. 0151/18443913 bei Christine Scholz erfolgen und die Anmeldungen aus Darfeld sind bei Julia Lorenz unter Tel. 0151/61409250 möglich. Das Angebot ist kostenlos.