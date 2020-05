Ein Stück Entrammes auf dem Teller

Der Käse „Darfeld“ ist hierzulande keine unbekannte Leckerei. Schon vergangenes Jahr wurde er zum Verkauf angeboten, „das Feedback war super“, blickt Klein zurück. Daher habe sich der Partnerschaftsverein dazu entschieden, auch in diesem Jahr gleich 500 Stück zu ordern, die seit einigen Tagen im Edeka Steiner und im Frühstücksladen Löchtefeld in Osterwick sowie in der Landfleischerei Vollmer in Darfeld angeboten werden. Es handelt sich dabei um einen Rohmilch-Käse aus Bio-Vollmilch mit einem Laktosegehalt von rund einem Prozent.

„Passend zum 50-jährigen Jubiläum lassen wir die Aktion noch einmal aufleben“, erklärt Klein. Denn im vergangenen Jahr, als das Fest auf französischer Seite stattfand, wurde der Käse „Darfeld“ erstmalig in der Biomolkerei „Fromagerie d’Entrammes“ hergestellt. „Symbolisch ist das eine super Sache“, merkt die Vorsitzende an. Denn: Auch wenn die Mitglieder des Partnerschaftsvereins in diesem Jahr ihre Freunde aus Frankreich nicht persönlich in Rosendahl empfangen können: „Mit dem Käse kann man sich immerhin ein Stück Entrammes nach Hause auf den Teller holen“, sagt Klein. „Entrammes ist quasi in aller Munde“, fügt sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Die Idee zu dem Käse hatte das französische Partnerschaftskomitee Anfang 2018. Daraufhin trafen sich im August Jean-Marc Desnoë, Präsident des französischen Partnerschaftskomitees, und Monika Klein als deutsche Vorsitzende mit dem Direktor der Fromagerie in Entrammes und besprachen das Konzept und erste Einzelheiten zur Projektgestaltung und -realisierung. „Im Februar 2019 gab es dann ein weiteres Treffen in Entrammes, zu dem wir von deutscher Seite mit drei Personen angereist waren“, blickt Monika Klein zurück. Die weitere Entwicklung des Käse nahm ihren Lauf. In deutsch-französischer Zusammenarbeit entstand im März zum Abschluss das Etikett mit den Zusatzinfos zum Käse „Darfeld“ – und der Biokäse war bereit, um in den Regalen zum Verkauf angeboten zu werden.

Vor wenigen Wochen hat die Bio-Molkerei erneut begonnen, den Käse zu produzieren. „Die ersten Rosendahler haben sich auch schon einen gesichert“, schmunzelt Klein. „Falls sich der Käse im Verkauf etablieren würde, könnte er bei konstanter Beliebtheit auch dauerhaft im Sortiment aufgenommen werden“, schaut sie in die Zukunft. „Da reagieren wir dann flexibel zusammen mit den Kaufleuten.“

Hommage an ein altes Käserezept Französische Trappistenmönche fanden in den Wirren der Französischen

Revolution von 1795 bis 1825 Asyl im münsterländischen Darfeld. Graf Droste zu Vischering überließ den Mönchen ein Stück Land, auf dem sie eine Trappistenabtei errichteten und 30 Jahre lang klösterliches Leben herrschte. Der Originalschauplatz befindet sich am Klosterweg im heutigen Rosendahl und ist bekannt als Erinnerungsstätte „Rosendahler Kreuz“. Ab 1815 kehrten die ersten Trappisten zurück nach Frankreich und errichteten in Entrammes im Département 53 – Mayenne – ihre neue Bleibe, die „Abbaye Notre Dame du Port du Salut“. Der Sage nach nahmen sie auch ein Käserezept aus deutschen Landen aus ihrer Übergangsheimat Darfeld mit nach Frankreich. Zügig starteten die Mönche in der neuen Abtei die Käseproduktion. Seit gut 200 Jahren feiert nun schon der Käse „Port Salut“ seine Erfolgsgeschichte in Frankreich und der Welt. 1969 entdeckten Darfelder per Zufall diesen Käse und seinen historischen Ursprung auf einer Messe. 1970 entstand daraus eine offizielle Partnerschaft und tiefe Freundschaft zwischen den Gemeinden Rosendahl und Entrammes. In diesem Jahr feiert die Partnerschaft zwischen Rosendahl und Entrammes sowie Forcé und Parné sur Roc ihr 50-jähriges Jubiläum. Da der Käse „Port Salut“ heute nicht mehr vom Entrammer Kloster hergestellt wird, erklärte sich die benachbarte neue Bio-Molkerei „Fromagerie d’Entrammes“ bereit, zum Jubiläum den Käse „Darfeld“ herauszubringen. Denn in Darfeld fing schließlich alles an... ...