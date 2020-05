Mit Abstand austoben und spielen

„Die Kontaktbeschränkungen bleiben auch bei Öffnung der Plätze weiterhin bestehen“, betont Averesch. So ist es momentan weiterhin nicht erlaubt, sich mit mehr als zwei Personen an öffentlichen Orten – so auch auf Spielplätzen – aufzuhalten. Auch der nötige Sicherheitsabstand zueinander muss gewahrt bleiben, um das Infektionsrisiko auch „an der frischen Luft“ möglichst gering zu halten. Bekanntermaßen sind von diesen Regelungen Familien, die gemeinsam unter einem Dach wohnen, ausgenommen. „Geschwister aus einem Haushalt beispielsweise können aber ohne Probleme wieder rausgehen auf den Spielplatz“, sagt Averesch. Die Verbotsschilder, die bereits seit Mitte März an den Zugängen zu den Plätzen hängen, haben Mitarbeiter des Bauhofs gestern entfernt und durch neue Schilder ersetzt – diese erlauben den Zutritt, fordern aber zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen auf.

Ausgenommen von der landesweiten Wiederöffnung der Spielplätze sind das Volleyballfeld im Holtwicker Generationenpark, der Bouleplatz im Generationenpark in Darfeld sowie die Bolzplätze. Denn bei diesen Orten handele es sich um Sportanlagen – und nicht um Spielplätze, heißt es auf Nachfrage beim Ordnungsamt der Gemeinde. Da laut Landesregierung nur Spielplätze wieder geöffnet werden dürfen, sei eine Nutzung der Sportanlagen weiterhin verboten. Auf den Geräten der Spielplätze können sich also wieder Kinder bis 14 Jahre austoben – doch auch nicht zusammenlebende Kinder müssen den Sicherheitsabstand zueinander einhalten. Dafür seien die Eltern verantwortlich, teilt das Ordnungsamt weiter mit.

Treffen von größeren Gruppen mit mehr als zwei Personen sind angesichts der gültigen Kontaktsperren weiterhin verboten. Das werde durch das Ordnungsamt im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen auch an den Spielplätzen überprüft, informiert das Ordnungsamt. „Die Einhaltung dieser Kontaktbeschränkungen ist weiterhin das oberste Gebot“, ergänzt Bauhofleiter Averesch.