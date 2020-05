Die stark angestiegenen Fallzahlen der Corona-Infektionen in Rosendahl sind zum Großteil auf den Ausbruch unter Mitarbeitern der Firma Westfleisch zurückzuführen. Was hätte aus Ihrer Sicht getan werden müssen, damit solch ein gravierender Fall hätte verhindert werden können?

Christoph Gottheil: Es gibt Vorschriften, die das Unternehmen Westfleisch offenkundig nicht eingehalten hat. Daher hat das Verwaltungsgericht Münster die Klage gegen den Bescheid des Kreises zur vorübergehenden Schließung zurückgewiesen. Nach der Urteilsbegründung sollen unter anderem Mindestabstände nicht eingehalten worden sein und die Beschäftigten die Gesichtsmasken nicht ordnungsgemäß getragen haben. Auch sonstige Hygieneregelungen scheinen nicht vollständig umgesetzt worden zu sein. Diese Versäumnisse sind für mich die wesentliche Ursache für die rasante Ausbreitung. Da in den einzelnen Schichten viele Menschen gleichzeitig arbeiten, wird sich das Virus so seinen Weg gesucht haben. Dass die regelmäßig bei Subunternehmern angestellten Arbeiter daneben häufig auch in Sammelunterkünften untergebracht sind, hat die Entwicklung sicherlich begünstigt.

Eben diese Unterkünfte stehen vermehrt in der Kritik. Wie sieht die Wohnsituation der Schlachthof-Mitarbeiter in Rosendahl aus?

Gottheil: Die Situation stellt sich unterschiedlich dar. Zum einen leben die Menschen in Rosendahl in klassischen Mietwohnungen, teilweise auch als gesamte Familie. Daneben gibt es jedoch auch in Rosendahl Sammelunterkünfte, wo viele Menschen auf relativ engem Raum leben. Am Wochenende sind diese Objekte durch den Arbeitsschutz der Bezirksregierung, das Gesundheitsamt des Kreises und das Ordnungsamt der Gemeinde aufgesucht worden. Neben Durchführung von Corona-Tests wurden die Wohnverhältnisse gründlich in Augenschein genommen. Mit Ausnahme von geringen Mängeln, etwa das Fehlen von Desinfektionsmittel im Eingangsbereich, sind keine erheblichen Verstöße, insbesondere keine unzulässigen Überbelegungen festgestellt worden. Es wurde in keinem Fall angeordnet, dass Personen unverzüglich andernorts untergebracht werden mussten.

Wer ist für diese Wohnsituation zuständig? Wer muss sich um eine Verbesserung kümmern?

Gottheil: Die bauordnungsrechtliche Zuständigkeit liegt beim Kreis. Prüfungen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz sind Sache des Ordnungsamtes der Gemeinde. Wie erwähnt wurden bislang zwar keine unzumutbaren Wohnsituationen festgestellt. Gleichwohl werde ich mich dafür einsetzen, dass zukünftig die Firma Westfleisch, die Subunternehmer und die Behörden gemeinsam Lösungsansätze für eine Optimierung der Wohnsituation auf den Tisch legen.

Die infizierten Mitarbeiter stehen nun unter häuslicher Quarantäne. Wie sichert die Gemeinde, dass sich daran gehalten wird?

Gottheil: Wir haben den Betroffenen zunächst Übersetzungstexte in ihrer Landessprache an die Hand gegeben. So können sie den Inhalt der Quarantäneverfügung und den Grund für das Verbot, die Wohnung zu verlassen, verstehen. Viele Betroffene waren stark verunsichert. Sie sind dankbar, jetzt den Grund für die Einschränkung zu verstehen, viele haben sehr einsichtig reagiert. In ein paar Unterkünften gab es allerdings auch Unverständnis seitens der Betroffenen. Wo wir den Eindruck gewonnen hatten, dass die Quarantäne bewusst nicht eingehalten wird, haben wir zur Kontrolle einen Sicherheitsdienst postiert.

Was wird noch getan?

Gottheil: Die Firma Westfleisch und die Subunternehmer sind derzeit bemüht, insbesondere in Sammelunterkünften die Wohnverhältnisse zu entzerren. Beispielsweise sollen Infizierte und Kontaktpersonen voneinander getrennt werden. Auch Rosendahler Arbeiter sind deshalb vorübergehend in ein Hotel, eine Jugendherberge oder vergleichbare Unterkunft gezogen.

Wie ist die Versorgung der Arbeiter gewährleistet?

Gottheil: Bislang haben sich die Subunternehmer aus meiner Sicht kooperativ gezeigt. Sie haben für Personen mit Quarantäne die erforderlichen Einkäufe getätigt. In einem Fall steht jedoch auch der Subunternehmer mit seinem Verwaltungspersonal selbst unter Quarantäne. Daher kann er die Versorgung nicht mehr sicherstellen. Für diesen Fall haben wir den Arbeitern eine Notrufnummer mitgeteilt, die im angesprochen Fall auch gewählt wurde. Seitdem stellen wir in Kooperation mit ehrenamtlich Tätigen die Versorgung sicher.

Dennoch ist zu beobachten, dass einige von ihnen ohne Schutzvorkehrungen das Haus verlassen. Wie kann das sein?

Gottheil: Solche Zuwiderhandlungen verbieten sich. Sie dürfen nicht sein. Wir haben schon sehr früh durch die Aushändigung von Hinweisen in verschiedenen Sprachen in den Unterkünften wie auch an Märkten auf die Pflicht hingewiesen. Verstöße können vor Ort nur durch Verweisung aus den Geschäften geahndet werden. Eine klare Bußgeldregelung des Landes zur Ahndung von Fehlverhalten fehlt. Noch haben wir keine Bußgelder verhängt, werden das aber zukünftig machen, wenn die Einsicht nicht greift.

Was hat die Gemeindeverwaltung in der Vergangenheit getan und wird in Zukunft tun, um eine weitere Ausbreitung des Virus in Rosendahl zu verhindern?

Gottheil: Seit mehr als acht Wochen stehe ich jeden Tag im engen Austausch mit meinen Kollegen. Der größte Einsatz wird den Mitarbeitern des Ordnungsamtes abverlangt, häufig auch durch Kontrolltätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeiten. Durch offenen und ehrlichen Informationsaustausch auf allen Ebenen – Gewerbetreibende, Schulen, Kitas, Altenheim, Kirchengemeinden, Vereine – haben wir mit Augenmaß und Verantwortung die erforderlichen Weichen gestellt, um zur „neuen“ Normalität zu gelangen. Die Rosendahler haben durch Einhaltung der Verbote und Gebote dazu beigetragen, dass vor dem Corona-Ausbruch bei Westfleisch alle Infizierten wieder genesen waren. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen. Wir werden täglich die Situation beobachten und bei Bedarf nachjustieren. Mein oberstes Ziel ist es, den richtigen Ausgleich zwischen weiteren Öffnungen und dem Risiko weiterer Ansteckungen herbeizuführen.