Wie die Polizei jetzt mitteilte, wird den beiden Tätern vorgeworfen, seit dem Sommer des vergangenen Jahres mehrfach in Schulen, Lebensmittelgeschäfte sowie in zwei Fällen in Wohnungen eingebrochen zu sein. Auch mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen dürften auf ihr Konto gehen, so die Mitteilung. In einem Fall kam es zu einer Körperverletzung, nachdem die Jugendlichen von einem Zeugen bei dem Aufbruch eines Autos angetroffen wurden. Hierbei verletzten sie den Zeugen durch einen Schlag gegen den Kopf. Umfangreiche Ermittlungen, unter anderem Auswertungen von Videomaterial, DNA-Spuren und Fingerabdrücken sowie Zeugenaussagen überführten die Tatverdächtigen. Der tatsächliche Umfang der begangenen Taten zeigte sich letztlich durch das Geständnis eines Tatverdächtigen. Die Polizei Coesfeld hofft, dass nun in Rosendahl und Billerbeck Ruhe einkehrt. Die zahlreichen Straftaten hatten in den vergangenen Wochen und Monaten für Aufregung gesorgt.