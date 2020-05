Kita „Panama“ versorgt sich selbst

„Besonders wichtig war mir der Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekt“, betont Christoph Vogt, während Mitarbeiter der Elektrofirma die Module auf dem Dach installieren. Nachdem er die Idee hatte, trat er an den Mieter und Träger des Kindergartens, das Deutsche Rote Kreuz, heran. Dort sei sein Vorhaben auf großes Interesse gestoßen. Von daher habe man sich schnell an die Umsetzung begeben – und wenige Woche später war es so weit.

Die Photovoltaik-Anlage erstreckt sich über das gesamte Dach. „Dank der günstigen Ausrichtung und geringen Dachneigung bietet es sich an, das ganze Dach mit Modulen auszustatten“, merkt Tobias Thies, Inhaber der Elektrotechnik-Firma, an. 410 Module seien es insgesamt, die auf rund 450 Quadratmetern Dachfläche Platz finden. Durch die große Menge kann nicht nur der Kindergarten versorgt werden – der überschüssige Strom werde eingespeist.

Nachdem alle Module installiert sind, wird die Fachfirma die gesamte Anlage nach Verkabelung und Anschluss Ende Mai in den Betrieb bringen. In wenigen Wochen also können Kinder und Erzieher den Strom nutzen, der bei ihnen auf dem Dach produziert wird.