Turo-Breitensport startet wieder durch

Darfeld. Die Erleichterung, dass es endlich wieder losgeht, ist förmlich greifbar: „Viele haben die Zeit zu Hause mit Online-Training überbrückt, aber Sport in der Gruppe ist natürlich viel schöner und motivierender“, freut sich Tanja Gloe, Leiterin der Breitensportabteilung bei Turo Darfeld. So startet ab heute wieder das Bodyshape-Angebot mit Dörthe Wende jeweils montags von 20 bis 21 Uhr und mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr. Am Donnerstag (28. 5.) folgen dann die Tanz-Kindergruppen in der Zeit von 15.15 bis 17.30 Uhr und Pilates ab 17.45 Uhr mit Miriam Kubler. „Die Sportler müssen nur eine eigene Matte und Getränke mitnehmen, im Vordergrund stehen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht“, ergänzt Tanja Gloe.

Von Leon Eggemann