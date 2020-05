Café-Terrasse bleibt vorerst leergefegt

Darfeld. Nackt sieht es zurzeit auf der Terrasse am Darfelder Bahnhof aus – wo normalerweise Sitzgelegenheiten für bis zu 60 Personen bereitstehen, herrscht gähnende Leere. „Wie leergefegt“, findet auch Rolf van Deenen, Erster Vorsitzender vom Heimatverein Darfeld. „Die Bestuhlung bleibt erst einmal auch weiterhin im Güter-Schuppen.“ Der Grund: Das Bahnhof-Café ist vorerst weiter geschlossen. Eine Öffnung unter den geltenden Hygiene-Maßnahmen sei zwar theoretisch möglich, aber der Vorstand des Heimatvereins habe sich gemeinsam dagegen entschieden. „Aktuell sieht man anhand der Corona-Ausbrüche in Restaurants, dass es ganz schnell gehen kann – deswegen sind wir da eher vorsichtig“, begründet van Deenen und fügt hinzu: „Wir sind personell nicht in der Lage, die nötigen Vorschriften einzuhalten.“ Um potenzielle Besucher über die derzeitige Situation zu informieren, wurden auch Hinweis-Schilder an die Eingangstüren des Bahnhof-Cafés befestigt.

Von Leon Eggemann