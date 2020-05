Wie genau dieses aussieht, schildert Jannik Wegner von der Erlebniswelt Fußball auf AZ-Nachfrage. „Bei unserem Hygiene- und Desinfektionsplan gibt es sieben goldene Regeln, mit denen wir uns an die Vorgaben der Landesregierung halten“, betont er. Diese Regeln vermitteln den Kindern unter anderem, dass Abstand gehalten werden muss und kontaktlos gespielt wird. „Dazu wird auch genügend Desinfektionsmittel vor Ort sein“, ergänzt Wegner. Besonders wichtig sei darüber hinaus, dass sich die Regeln jederzeit ändern könnten. „Diese können in vier Wochen schon ganz anders aussehen, wir werden die Regeln immer an die gebotenen Vorgaben anpassen“, so Wegner weiter. „Wir sind auf jede Eventualität vorbereitet.“

Stattfinden werden die Elsbecker Fußballferien jeweils von 9.30 bis 15.30 Uhr im Holtwicker Sportzentrum. „Trainiert werden unter anderem die Technik und die Koordination, aber auch Teambuilding spielt eine Rolle“, zählt Wegner auf. Der Schwerpunkt liege dabei auf die Entwicklung von Spielwitz und Kreativität. Die Kosten belaufen sich pro Teilnehmer auf insgesamt 89 Euro. Im Preis enthalten sind dabei ein Trikot inklusive Flock mit Name und Nummer, eine Trinkflasche für Getränke und Obst sowie ein tägliches Mittagessen. Wie dieses stattfinden kann, werde laut Wegner der weitere Verlauf von Lockerungen zeigen. Eine Anmeldung erfolgt online unter www.erlebniswelt-fussball.de