Radler haben in Zukunft Vorfahrt

Obwohl vor knapp zehn Jahren ein Bürgerradweg geschaffen worden war, forderte das Straßenverkehrsamt im Rahmen der Verkehrsschau eine Änderung der aktuellen Situation. „Dazu haben sich viele Anlieger bei Bürgersprechstunden für Änderungen ausgesprochen“, ergänzt Gottheil. Schließlich komme es bei auftretendem Begegnungsverkehr öfter zu gefährlichen Situationen, da die Straße nicht sehr breit ausgebaut sei – wenn dann auch noch Fahrradfahrer involviert seien, werde es richtig brenzlig. „So haben sich Polizei, Anlieger, Kreisverkehrsamt und eben die Gemeinde zusammen auf eine Fahrradstraße geeinigt“, erläutert der Bürgermeister. „In Holtwick haben wir bereits gute Erfahrungen gemacht.“ Nun folgt in Darfeld die zweite aktiv geschaffene Fahrradstraße.

Neben mehr Sicherheit für Fahrradfahrer und ruhigeren Verkehr bietet diese einen weiteren Vorteil: „Die Fahrradstraße soll Teil der 100-Schlösser-Route und der Baumberger-Sandstein-Route werden“, verrät Croner. Die Radler müssten dank der neuen Maßnahmen nicht mehr die Umgehungsstraße nutzen, sondern könnten ihre Tour ruhig und sicher über die Jäger Heide fortführen.

Beginnen sollen die Bauarbeiten am Montag. „Wir rechnen mit einer Dauer von knapp zwei bis drei Wochen, je nach Witterung“, schildert Christoph Wübbelt vom Fachbereich Planen und Bauen. Im Zuge der Maßnahme sollen die Poller und Linien entfernt werden, dazu wird die Straße ausgebessert. „Vom 15. bis zum 17. Juni soll dann die Decke aufgebracht werden, in dieser Zeit ist die Strecke komplett gesperrt“, führt Wübbelt aus. „Ende Juni ist hoffentlich alles erledigt“, blickt Gottheil voraus. Ab dann haben Kraftwagen-Fahrer keine Chance mehr, auf ihrem Wegen ein paar Kilometer Strecke zu sparen. „Ansonsten erwartet sie eine Geldstrafe“, kündigt Croner an. „Es werden in Zukunft regelmäßig Kontrollen durchgeführt.“