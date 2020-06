Kultur-Angebot für 2020 gestrichen

Rosendahl. Knapp drei Monate ist es her, dass Still Collins vor knapp 450 Zuschauern in der Osterwicker Zweifachturnhalle aufgetreten ist – inzwischen hat sich einiges verändert, es war das vorerst letzte kulturelle Angebot der Gemeinde. Seitem wurde schließlich jede Veranstaltung corona-bedingt abgesagt. Im Interview mit Redaktionsmitglied Leon Eggemann sprachen Kulturbeauftragte Melanie Hinske-Mehlich und Bürgermeister Christoph Gottheil darüber, wann erste Veranstaltungen wieder stattfinden und wie mit der Kulturkarte umgegangen wird.

Von Allgemeine Zeitung