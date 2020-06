Trauungen weiterhin nur im Rathaus

Trotz ungewohnter Umstände habe das Interesse am Heiraten als solches allerdings nicht gelitten. „Die Termine wurden ja nicht abgesagt, sondern verschoben“, schildert Annette Kauling. So hätten viele Paare, die ihre Hochzeit in den Sommermonaten feiern wollten, ihre Eheschließung bereits im Voraus in den Oktober gelegt. „Manche auch in das kommende Jahr“, ergänzt Annette Kauling. Neben der reduzierten Teilnehmerzahl werde dabei wohl auch der Wunschort für die Heirat eine Rolle spielen. „Zurzeit finden Trauungen nur im Rathaus statt“, erzählt die Standesbeamtin. Wann außerhalb des Rathauses wieder geheiratet werden darf, sei ungewiss. „Fakt ist, dass beliebte Orte wie der Bahnhof Darfeld oder das Heimathaus Holtwick im Juni nicht genutzt werden können“, macht Annette Kauling deutlich. Dort angesetzte Termine seien ins Rathaus verlegt worden.

„Da viele Paare ihre Hochzeit verschoben haben, sind die ins Rathaus gelegten Hochzeiten zum Glück nicht mit anderen kollidiert“, so die Standesbeamtin weiter. Trotz der vielen Einschränkungen versuche sie, dem Brautpaar und der Gesellschaft im Rahmen der Möglichkeiten eine reibungslose Hochzeit zu ermöglichen. „Es soll ja weiterhin der schönste Tag im Leben bleiben.“