Weiterhin keine Einigung in Sicht

Darfeld. Es ist das Thema, das zurzeit das gesamte Dorf beschäftigt: die angestrebte Außengastronomie des Hotel-Restaurants Feldkamp in Darfeld. Nun hat die CDU-Fraktion Vertreter der Gemeinde in Person von Bürgermeister Christoph Gottheil und Wolfgang Croner sowie die Betreiber des Restaurants an einen Tisch gebracht – zu einer Lösung ist es dabei nicht gekommen.