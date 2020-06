„Vorfreude auf Wiedersehen ist groß“

Da ohnehin vor Wiederaufnahme des Unterrichts im rollierenden System Hygienekonzepte entwickelt wurden, „hat es keine größeren Sitzungen zwischen den Schulen und Träger gegeben“, informiert der Bürgermeister. Vielmehr seien die drei Grundschulen in den vergangenen Tagen nun damit beschäftigt gewesen, die bereits bestehenden Hygiene- und Sicherheitskonzepte auszuweiten. Das oberste Gebot an allen Schulen: Die einzelnen Klassen sich nicht durchmischen können. „Dazu haben wir die festen Treffpunkte, die es auf dem Schulhof ohnehin schon gibt, ausgeweitet“, erläutert Thomas Middelberg, Leiter der Sebastian-Grundschule in Osterwick. Klassenweise treffen sich die Schüler morgens vor Unterrichtsbeginn auf dem Hof. „Dort werden sie von ihren Lehrern abgeholt und nutzen fest zugewiesene Ein- und Ausgänge.“ Dieses Prinzip befolgen auch die Antonius-Grundschule in Darfeld sowie die Nikolaus-Grundschule in Holtwick.

„Die Pausen haben wir in zwei Schichten eingeteilt“, informiert Claudia Lanca, Leiterin der Holtwicker Grundschule. Vier Klassen können sich jeweils gleichzeitig in der Pause austoben. „Durch die Einteilung des Schulhofes und durch Aufsicht des jeweiligen Klassenlehrers ist gesichert, dass sich die Klassen untereinander nicht begegnen“, betont Lanca. Auch den Parkplatz der Grundschule wurde umfunktioniert und wird ab Montag als Spielfläche genutzt. Innerhalb des Schulgebäudes wird an den Einbahn-Straßen-Regelungen festgehalten. Auch an der Darfelder Grundschule wird verstärkt darauf geachtet, dass sich die Lerngruppen nicht begegnen. „Neben Einteilung des Schulhofes und der Pausen-Zeiten haben wir auch die Toilettenräume nach Stufen aufgeteilt“, berichtet Andrea Lyding, Leiterin der Antonius-Grundschule.

Der Unterricht findet an allen Schulen bis zur vierten Stunde statt. Für alle im Offenen Ganztag (OGS) angemeldeten Kinder gibt es wieder die Möglichkeit der Betreuung. Laut Information des Schulministeriums ende damit die schulische Notbetreuung, die in den vergangenen Wochen galt. Auch im OGS-Bereich wird an allen Grundschulen auf feste Gruppen geachtet, bestätigen die drei Schulleiter. „Wir sind froh, dass sich das mit unserem Personal machen lässt“, macht Andrea Lyding deutlich. An der Antonius- und Nikolaus-Grundschule gebe es glücklicherweise keine Lehrkräfte, die der Risikogruppe angehörten und nicht zum Präsenzunterricht erscheinen dürfen. An der Sebastian-Grundschule handele es sich um eine Person. Middelberg: „Das können wir aber dadurch abfangen, dass bis zu den Sommerferien maximal zwei verschiedene Lehrer in einer Klasse unterrichten.“ Das seien die jeweiligen Klassen- sowie ein Fachlehrer.

Ein Stück weit kehrt so wieder Normalität in den Alltag der Grundschulen ein. „Die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit allen Schülern ist auf jeden Fall groß“, freut sich Claudia Lanca.