Wehr verzeichnet sieben Einsätze

Rosendahl (sdi). Zu sieben Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Rosendahl am frühen Sonntagabend aufgrund des starken Regens in Osterwick und Darfeld ausgerückt. Sechs Einsatzstellen aufgrund von Wasser im Gebäude gab es in Osterwick – bei drei Einsatzorten ist das Wasser wieder selbst durch die Kanalisation abgelaufen und die Wehr musste nicht tätig werden, wie es auf Nachfrage heißt. Bei den anderen drei Einsätzen wurde das Wasser von den Kameraden aus dem Gebäude gepumpt, so der Löschzug Osterwick. In Darfeld ist an der Oberdarfelder Straße ein Keller voll Wasser gelaufen. Bis zu fünf Zentimeter hoch stand das Wasser dort, wie der Löschzug Darfeld mitteilt. Das Wasser wurde abgepumpt. Auch ein Sauger war im Einsatz.

Von Stephanie Sieme