Rosendahl ist coronafrei

Rosendahl (lsy). Keinen einzigen aktiven Fall vermeldet das Kreisgesundheitsamt in Rosendahl. Am Wochenende sind auch die letzten zwei der insgesamt 117 Infizierten genesen. Die erste Infektion mit dem Coronavirus in der Gemeinde wurde am 18. März verzeichnet. Bis Anfang Mai waren rund 20 Rosendahler infiziert, erst mit Bekanntwerden des Virusausbruchs bei Westfleisch in Coesfeld sind die Infektionszahlen sprunghaft angestiegen. Verstorben an den Folgen einer Infektion ist in der Gemeinde glücklicherweise niemand. Kreisweit sind aktuell noch sechs von insgesamt 869 Infektionen aktiv.

Von Leon Seyock