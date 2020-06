70 Feuerwehrleute bei Brand im Einsatz

Holtwick (leg). Für einen Feuerwehreinsatz, an dem alle drei Rosendahler Löschzüge beteiligt waren, sorgte am Freitagnachmittag ein brennendes Abdach an der Parkstraße in Holtwick. Noch während sich der Holtwicker Löschzug auf den Einsatz vorbereitete, sei das Feuer auf das Hauptdach des Feuerwehrgerätehauses übergeschlagen, wie Einsatzleiter Dirk Merschformann berichtete. „In unserem Unterrichtsraum ist ein Fenster geplatzt, der Brand kam uns beim Umziehen entgegen“, erklärte er. Aufgrund der völlig unklaren Lage sei daraufhin die Alarmstufe erhöht worden, so dass insgesamt 70 Feuerwehrleute im Einsatz waren – sechs davon unter Atemschutz im Gebäude. „Nach zehn Minuten hatten wir das Feuer dann unter Kontrolle“, so Merschformann. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schaden sind noch unklar, wie der Polizeibeamte Norbert Voßkühler erläuterte. Die Ermittlungen dauern noch an. Foto: leg

Von Leon Eggemann