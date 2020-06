Osterwick. Zu einem Brand in einer Werks-halle auf dem Eichenkamp in Osterwick rückten Feuerwehr und Polizei am Freitag um 22 Uhr aus. Zwei Löschzüge aus Osterwick und Holtwick kämpften mit dem Feuer, das an einer Maschine im Gebäude ausgebrochen war. Die Ursache des Brandes steht laut Polizei noch nicht fest. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht ermittelt.

Von Allgemeine Zeitung