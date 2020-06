Moderne Impulse mit neuen Köpfen

Rosendahl (leg). Die Rosendahler SPD hat in ihrer Mitgliederversammlung nun die Kandidaten für die Kommunalwahl gewählt. Bei der Kandidaten-Aufstellung folgte die Versammlung einstimmig den Wahlvorschlägen des Vorstandes, welche für manch eine Überraschung sorgten. So wurden die ersten Plätze der Reserveliste deutlich verjüngt – „um in Zukunft moderne Impulse in den Rosendahler Rat einzubringen“, wie Philipp Brockhoff auf AZ-Nachfrage schildert. Gerichtet werden solle der Fokus auf bezahlbares Wohnen, Mobilität in Bezug auf den öffentlichen Personennahverkehr, eine verbesserte medizinische Versorgung sowie das Aufrechterhalten und Vorantreiben von Bildungsmaßnahmen. „Darüber hinaus wollen wir die Stärken und Interessen von Senioren, aber auch von Jugendlichen und jungen Familien, stärken und voranbringen“, ergänzt Brockhoff.

Von Leon Eggemann