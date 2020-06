Dorffeste für 2020 sind gelaufen

„Vorerst werden höchstwahrscheinlich sämtliche öffentlichen Feste sowieso verboten bleiben, dementsprechend haben wir keine Wahl“, so Stauvermann. „Eine Nachverfolgung wäre bei frei zugänglichen Festen gar nicht möglich, die Verantwortung kann kein Mensch tragen.“ Deswegen habe sich die Gemeinde gemeinsam mit den Werberingen Darfeld und Osterwick auf die Absagen verständigt – schweren Herzens, wie Stauvermann betont. „Es haben sich ohnehin schon Händler gemeldet, denen eine Teilnahme zu riskant gewesen wäre“, führt er fort. Hinzu komme, dass sämtliche Vorbereitungen, die normalerweise bereits zu Beginn des Jahres stattfinden, gar nicht möglich gewesen seien. „Die gemeinsamen Überlegungen, die vorab getroffen wurden, sind aber nicht weg“, beruhigt Stauvermann und verweist auf das nächste Jahr: „Wir richten den Fokus jetzt auf 2021, in der Hoffnung, dass dann alles wieder erlaubt ist.“

Sollte dies der Fall sein, wären im kommenden Frühjahr das Frühlingsfest in Osterwick am 11. April sowie die Holtwicker Kirmes am 18. April die nächsten anstehenden Dorffeste. Termine für den Stoppelmarkt und die Kartoffelkirmes können sich die Rosendahler ebenfalls schon in den Kalender eintragen: Geplant ist der Stoppelmarkt am 5. September 2021 und die Kartoffelkirmes drei Wochen später am 26. September 2021.