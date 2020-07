Ein Dankeschön an alle Helfer

Darfeld (heg). Seitdem die Steinschlange in den Generationenpark Bahnhof Darfeld umgezogen ist, kommen immer mehr bunte Steine hinzu. Und einer der neuesten Steine sorgt dafür, dass alle, die helfend tätig sind, nicht vergessen werden. Denn: Auch eine Ausnahmesituation wird irgendwann normal, der Mensch ist eben ein „Gewohnheitstier“. Daher ist dieser Danke-Stein so wichtig. Das Dankeschön dürfen guten Gewissens alle annehmen, die zur Zeit etwas für die Gemeinschaft tun, zum Beispiel die Einkaufshilfen in allen drei Ortsteilen, aber auch die vielen ehrenamtlichen Helfern in den zahllosen Vereinen, die sich in dieser schwierigen Zeit für ihre Mitmenschen engagieren.

Von Allgemeine Zeitung