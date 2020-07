Wohnhaus bei Brand komplett zerstört

Osterwick. Das ganze Ausmaß wurde erst sichtbar, als es am frühen Morgen hell geworden ist: Komplett zerstört ist ein Haus in der Wohnsiedlung Brink in Osterwick. In der Nacht von Montag auf den heutigen Dienstag, etwa gegen 1.30 Uhr, ist im Dachstuhl des Hauses ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist bislang unklar, wie die Feuerwehr heute mitteilte.

Von Leon Seyock