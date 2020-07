Abbiegen soll auch bei Rot möglich sein

Darfeld. Wer die Osterwicker Straße in Darfeld ortseinwärts von der L 555 kommend befährt, passiert die Lichtsignalanlage an der Kreuzung mit der Schulstraße und der Schützenstraße. Wird diese betätigt und zeigt Rot, müssen Autofahrer einige Meter vor der eigentlichen Anlage – noch vor der Einmündung in die Schützenstraße – halten. „Das behindert den Verkehr unnötig“, merkt Frederik-Maximilian Lethmate (CDU) an. Die CDU-Fraktion hat daher einen Antrag auf Einrichtung eines grünen Abbiegepfeils gestellt.

Von Leon Seyock