Besuch auf Zimmer „nicht gern gesehen“

Osterwick. Leicht sei die aktuelle Situation nicht – ganz im Gegenteil: „Wir befinden uns in einem Dilemma“, versucht Christoph Klapper die aktuelle Situation in der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian zu beschreiben. „Einerseits gibt es einige Lockerungen, die für Seniorenheime gelten. Andererseits sind wir aber auch weiterhin dazu angehalten, alle Hygiene-Maßnahmen und die Abstandsregeln einzuhalten.“ Der Leiter der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian appelliert an die Vernunft der Besucher, sich auch weiterhin an die allgemein gültige Corona-Schutzverordnung zu halten.

Von Leon Seyock