Umzug am Jahresende geplant

Elektrotechnik Tobias Thies siedelt sich am Ollen Kamp an

Holtwick. Als Tobias Thies eines Tages bei einem Anlieger am Ollen Kamp beruflich zu tun hatte, warf er bereits ein Auge auf die angrenzende Grünfläche. „Ich habe mich bei dem Kunden um die Elektronik gekümmert und wir kamen anschließend über die Fläche ins Gespräch“, berichtet Tobias Thies, Inhaber des Meisterbetriebes Elektrotechnik Tobias Thies. Die Antwort, dass die Fläche – deren Eigentümer der Anlieger war – keine Nutzung erfuhr, freute den jungen Unternehmer und Gründer des Betriebes. „Wir sind so verblieben, dass er sich bei mir melden kann, wenn er die Fläche verkaufen möchte“, sagt Thies. Und tatsächlich: Wenig später rief der Eigentümer an und bot Tobias Thies die rund 2000 Quadratmeter große Fläche zum Kauf an.