In ein Meer aus Dahlien abtauchen

Sie ist die Erste Vorsitzende des Vereins Dahliengarten Legden, der sich ehrenamtlich um die Gestaltung, Bepflanzung, Pflege, Bewässerung und vieles mehr kümmert. Nur durch diese Arbeit – der Verein zählt rund 25 aktive Helfer und insgesamt 70 Mitglieder – präsentiert sich der Dahliengarten von seiner schönsten Seite. „Die Beete“, erläutert Hoffmann bei einem kleinen Spaziergang durch die Anlagen, „sind in verschiedene Themen unterteilt.“ So können Gäste etwa das historische Blumenbeet begutachten, in denen Dahlien aus dem 19. Jahrhundert wachsen. „Diese hüten wir wie ein Augapfel“, merkt Hoffmann mit einem Zwinkern an. Auch Dahlien, benannt nach den Dahlienköniginnen, die in Legden in den vergangenen Jahren gekürt wurden, blühen in diesen Tagen in ihrer schönsten Pracht.

Ob groß oder klein, mit kugelrunder Blüte – die Pompon-Dahlie – oder mit spitzen Blütenblättern, ob grell leuchtend oder dunkel blühend: „Wir möchten hier die gesamte Bandbreite der Dahlie zeigen“, erläutert Angelika Hoffmann.

Dass das dem Verein geglückt ist, davon kann sich jeder Besucher selbst überzeugen. Insgesamt über 180 verschiedene Pflanzen aus 1800 Knollen bringen den Dahliengarten zum Blühen. Die Züchter stammten aus aller Welt, „viele aus Deutschland oder den Niederlanden kennen wir mittlerweile persönlich.“ Aber auch viele Dahlien aus dem europäischen Ausland und sogar aus Australien wachsen in Legden.

Da ist es selbsterklärend, dass die Dahlien viel Zeit für die Pflege in Anspruch nehmen. „Zwei Mal pro Woche sind wir meistens vor Ort, um alle Arbeiten zu erledigen“, schildert die Vorsitzende des Vereins. Besonders wenn es trocken ist – wie etwa im vergangenen Sommer – kommt einiges an Mehrarbeit auf die Ehrenamtlichen zu: „Dann müssen wir schließlich alles wässern. Das dauert etwa zwei Stunden“, sagt Hoffmann.

Doch so viel Arbeit der Garten auch macht: „Wenn Legden schon seit 1926 ein Dahliendorf ist, dann möchten wir das auch zeigen. Die Kultblume muss zur Identifikation da sein“, beschreibt Angelika Hoffmann, und fügt hinzu: „Unser Ansatz ist die Heimatverbundenheit.“

Seit fünf Jahren besteht der Dahliengarten im Schatten der St.-Brigida-Kirche nun. Dabei ist er weit über die Grenzen des Dahliendorfes hinaus bekannt. Busreisen aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands würden mittlerweile angeboten, besonders Fahrradfahrer nutzten den Garten für ein Ziel ihrer Tour. „Hier ist eigentlich immer was los“, lächelt Hoffmann.

Bänke und Liegemöglichkeiten, gepflegte Rasenflächen und ein Bücherschrank laden zum Picknicken und Verweilen ein. In den Sommermonaten finden in dem Garten zahlreiche verschiedene Veranstaltungen statt – so hat es schon eine Filmnacht gegeben, romantische Lichterfeste werden gefeiert und Knollenmärkte sowie Sommerfeste veranstaltet. Dadurch sowie durch Patenschaften, die für eine Dahlie übernommen werden können und Gästeführungen durch den Garten, finanziert sich der Verein.

„Besonders eindrucksvoll“, lächelt Angelika Hoffmann bei einem Gang an den Beeten vorbei, „ist es hier in der Zeit der Hochblüte.“ Diese beginnt in diesen Tagen und reicht bis in den Herbst hinein. „Das ist einfach wunderbar. Besucher können in ein Meer aus Dahlien abtauchen.“

