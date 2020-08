„Wir haben lange überlegt und vor kurzem noch viele Gespräche geführt. Leider mussten wir uns dann aber dazu entscheiden, in dieser Saison unser Café nicht mehr zu öffnen“, sagt Rolf van Deenen. Hauptargument für die weiter andauernde Schließung sei die Räumlichkeit innerhalb des Bahnhofsgebäudes: „Das Gebäude ist zu eng, gerade im Eingangsbereich“, merkt van Deenen an. „Ein so großer Ansturm, wie wir ihn meistens besonders am Wochenende erleben, wäre mit den aktuellen Bestimmungen nicht vereinbar“, begründet Rolf van Deenen die Entscheidung. Auch die Küche biete nicht ausreichend Platz für die ehrenamtlichen Helfer, sodass der erforderliche Mindestabstand zueinander eingehalten werden könne. Das erste Mal seit der Öffnung im Jahr 2013 muss das Café eine ganze Saison lang geschlossen bleiben. „Das ist schade. Aber wir alle machen das ehrenamtlich und fragen uns, warum wir das gewisse Risiko eingehen sollten. Wir wollen vernünftige Arbeit machen“, so van Deenen. Der Heimatverein tankt nun weiter Kraft und hofft, dass das Café im kommenden Jahr wie gewohnt im April öffnen kann. „Das wünschen wir uns sehr“, ergänzt der Vorsitzende.

Auch die weiteren Veranstaltungen, die der Verein für dieses Jahr geplant hatte, fallen aus. Die Ausstellungen im Bahnhofsgebäude wurden auf das kommende Jahr verschoben. Unter Auflagen kann aber wieder der Ofen im Backhaus angeheizt werden. „Wir sind froh, dass der Verkauf stattfinden kann.“