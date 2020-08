Im März 2021 soll das Erdgas kommen

Aktuell würden in Deutschland rund 50 Prozent aller Haushalte mit Erdgas heizen, hinzu komme eine große Zahl an Gewerbe- und Industriekunden. Momentan komme das Erdgas in zwei unterschiedlichen Arten zum Einsatz, die sich insbesondere im Methangehalt unterscheiden – das L-Gas und das höherwertige H-Gas, heißt es in der Beschreibung zu dem Zeelink-Projekt. „Grund für den Bau der Leitung ist die rapide Drosselung beziehungsweise der baldige Stopp der L-Gas-Produktion, welches wir überwiegend aus den Niederlanden beziehen“, schildert Andreas Lehmann. „Die Fernleitung Zeelink sorgt dafür, dass die knapp fünf Millionen betroffenen Geräte – private Verbraucher und Industrie – in Deutschland rechtzeitig auf das sogenannte H-Gas umgestellt werden können.“ Zu dem gesamten Projekt gehören zudem zwei Verdichterstationen; eine davon soll in Legden gebaut werden. An den Plänen wird allerdings Kritik geäußert, unter anderem hat sich die Bürgerinitiative „Verdichterstation – Nein danke!“ gegründet. Eine Verdichterstation sorgt dafür, dass der Druckabfall des Gases, der durch Reibungsverluste innerhalb der Rohre entsteht, wieder erhöht wird und das Gas mit ausreichend Druck weitertransportiert werden kann. In Legden treffen verschiedene Leitungen aufeinander, durch die das Gas dann weitergeleitet werden soll. -lsy-