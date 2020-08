„Wir sind durchweg zufrieden. Das war ein voller Erfolg“, blickt Tanja Gloe als Mitorganisatorin von „Sport im Park“ in Osterwick und Darfeld zurück. „Je nach Angebot waren immer 20 bis 25 Teilnehmer dabei“, berichtet sie. An insgesamt 16 Tagen konnten Interessierte sich vier verschiedenen Programmen anschließen. „Am ersten Tag waren etwas weniger Sportler dabei, es hat sich aber schnell herumgesprochen und wir wurden immer mehr“, erzählt Gloe.

Ähnliches berichtet auch Steffi Kuschel, stellvertretend für das Organisations-Team von SW Holtwick: „Auch wenn das Wetter mal nicht so gut war, wurde ‘Sport im Park’ trotzdem gut angenommen.“ In Holtwick konnte bei 42 Angeboten fleißig Sport getrieben werden – entweder im Generationenpark oder am Sportplatz. Schwarz Weiß führte das Programm selbst durch, denn: „Unser Rahmenprogramm stand bereits, als wir die Anfrage vom Kreissportbund erhalten haben“, berichtet Steffi Kuschel.

Das Angebot in Holtwick reichte von Yoga und Pilates über Ausdauertraining bis hin zu Kursen für junge Mütter oder zur Stärkung des Rückens. Den Endspurt bildeten in dieser Woche unterschiedliche Tanz- und Hip-Hop-Angebote für Kinder und Jugendliche. „Die Kursleiter haben alles in Eigenregie organisiert und durchgeführt, dafür sind wir sehr dankbar“, teilt Steffi Kuschel weiter mit. Unkompliziert sei die Durchführung gewesen – eine Anmeldung war nicht erforderlich, die Daten der Teilnehmer wurden vor Ort erfasst.

Für alle drei Sportvereine steht bereits fest, dass es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben soll. „Wir haben bereits erste Überlegungen gemacht, wie es im nächsten Jahr weitergehen kann“, sagt Tanja Gloe.