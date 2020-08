Einbruch in Tischlerei in Holtwick

Bislang unbekannte Täter brachen in der vergangenen Nacht, von Mittwoch auf den heutigen Donnerstag, in eine Tischlerei an der Handwerkerstraße in Holtwick ein. Aus den Räumen entwendeten sie Werkzeuge, wie die Polizei heute Mittag mitteilte. Die Einbrecher schlugen dazu die Scheibe eines Tores ein und öffneten es. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 zu melden.