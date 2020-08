Durchatmen erst nach Unterrichtsende

Am Mittwoch (12. 8.) beginnt das neue Schuljahr. „Und mit diesem kehrt an den Grundschulen der Regelbetrieb in vollem Umfang zurück“, informiert Bürgermeister Christoph Gottheil. Gestern Vormittag traf sich die Gemeinde als Schulträgerin mit den Leitern der hiesigen Schulen. Wie bereits in den beiden Wochen vor den Ferien werden in den Grundschulen ab Mittwoch alle Schüler zum Präsenzunterricht erscheinen. „Alle – auch Lehrer und Eltern – müssen auf dem Schulgelände und in den Räumlichkeiten eine Maske tragen. Die Kinder dürfen sie aber absetzen, wenn sie auf ihrem Platz sitzen“, berichtet Andrea Lyding, Leiterin der Antonius-Grundschule. Diese Regelung gilt auch an der Sebastian- und Nikolaus-Schule. Versetzte Pausen, wie es sie einige Wochen lang gab, sollen wegfallen, „trotzdem wollen wir verhindern, dass sich die einzelnen Klassen auf dem Schulhof durchmischen“, sagt Claudia Lanca, Rektorin der Holtwicker Grundschule. Dazu seien die Höfe aller drei Schulen weiterhin in bestimmte Bereiche eingeteilt, die die Klassen nutzen können. Der Offene Ganztag ist an den Grundschulen ab sofort wieder ein festes Angebot, das wenige Tage nach dem Schulbeginn starten soll, auch Mittagessen soll es wieder geben. Der Sportunterricht soll wieder durchgeführt werden, „dabei sind wir von der Maskenpflicht entbunden. Wir sind aber dazu angehalten, draußen kontaktfreien Sport auszuüben“, informiert Thomas Middelberg, Leiter der Sebastian-Schule.

Der Präsenzunterricht findet auch für alle Schüler an der Sekundarschule wieder statt. „Durch den Ausfall einiger Lehrkräfte, weil sie zur Risikogruppe gehören, müssen wir dennoch unseren Unterricht kürzen“, berichtet Knut Kasche. Von montags bis mittwochs wird bis 14 Uhr unterrichtet, donnerstags und freitags bis 12.40 Uhr. „An entsprechenden Nachmittagen gilt dann das Lernen auf Distanz“, teilt er mit. Zunächst bis zu den Herbstferien soll diese Regelung greifen. Die Schulbusse für die Sekundarschüler fahren angepasst an die Unterrichtszeiten. Morgens vor Schulbeginn wird es weiterhin feste Treffpunkte für die Klassen geben. „Denn auch wir wollen eine Durchmischung verhindern“, so Knut Kasche. Für die Fünft- und Sechstklässler, informiert Karin Emming, gebe es einen Offenen Ganztag bis 15.30 Uhr von montags bis donnerstags. Dazu soll in der kommenden Woche in der Schule eine Abfrage durchgeführt werden, wer das Angebot nutzen möchte. Wichtig ist ihr zu betonen, dass nach Ende der Betreuung aber keine Busse zum Transport der Schüler bereitstünden.

Um eine Durchmischung der Schülerschaft zu vermeiden, hätte der Schulbeginn laut Verordnung von 7.30 bis 8.30 Uhr entzerrt werden können. „Davon haben wir, auch angesichts des Schülerspezialverkehrs, abgesehen“, so Gottheil. Man appelliere an die Vernunft der Schüler und Eltern. Ihre Aufgabe sei es auch, ergänzt Gottheil, ihre Kinder mit Masken auszustatten. „Und am besten nicht nur eine pro Tag.“