Bekannte und neue Kurse nach den Sommerferien

Auch die Indoorcyclingkurse können nach den Sommerferien wieder im Studio1926 starten. Der Sportverein hat hierzu in weitere Räder investiert, heißt es in der Pressemitteilung. Bei allen Kursen im Studio1926 sind die corona-bedingten Hygienestandards einzuhalten. Dies gilt selbstverständlich auch beim Fitness-Boxen, das wieder in der Turnhalle an der Grundschule angeboten wird.

Anmeldungen für die jeweiligen Kurse sind per Mail an swh.breitensport@googlemail.com oder telefonisch bei Steffi Kuschel unter Tel. 0175/1543376 oder bei Sabine Effkemann unter Tel. 0157/55174789 möglich. Die Outdoor-Fitnesskurse sind bereits ausgebucht.