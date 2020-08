Drei Schwerverletzte bei Unfall in Osterwick

Osterwick. Schwer verletzt wurden am heutigen Dienstagmittag (11. August) drei Personen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Landesstraße 555/Elsen. Bei den Personen handelt es sich um einen 21-Jährigen aus Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück sowie um ein Ehepaar aus Rosendahl. Die Unfallbeteiligten wurden mit drei Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen.