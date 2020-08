„Wir segeln mit voller Kraft voraus“

Gestern kamen alle Beteiligten an einem Tisch zusammen, um zunächst fachliche Fragen zu klären und um weitere Schritte abzustimmen. Die Gemeinde hat dazu das Architekturbüro Bock Neuhaus Partner an ihrer Seite, das wiederum mit drei Ingenieurbüros aus der Umgebung zusammenarbeitet, die für die Statik, für Sanitär sowie für die Elektrotechnik zuständig sind.

„Wir befinden uns jetzt im letzten Schritt vor dem Bauantrag“, informiert Silke Grewe vom Büro Bock Neuhaus Partner. Dieser soll im September gestellt werden und benötige im Anschluss erfahrungsgemäß drei bis vier Monate zur Genehmigung. In der Zwischenzeit sollen die Ausschreibungen vorbereitet werden. Bürgermeister Gottheil: „Die Aufträge sollen dann Anfang 2021 an möglichst örtliche Unternehmen vergeben werden.“ Zunächst seien aber noch einige Vorabreiten vonnöten, so Grewe. Unter anderem rücke in den kommenden Tagen ein Bodengutachter an. „Dieses Gutachten ist wichtig für unsere weitere Arbeit.“

90 Prozent der Baukosten, und damit 1,616 Millionen Euro, werden durch den Topf „Soziale Integration im Quartier“ gefördert. Die restlichen Kosten trägt die Gemeinde, die Gelder dazu wurden bereits durch den Rat bereitgestellt.

Einer der Hauptnutzer des neuen Gebäudes mit dem offiziellen Titel „Gemeinschaftsgebäude Generationenübergreifende Kommunikation/Sport“ werde der Sportverein Turo Darfeld sein, so Gottheil. Daher wolle man abstimmen, inwieweit sich der Verein mit in den Bau einbringen kann, etwa durch die Mitgestaltung der Außenanlagen.

Das Gebäude umfasse neben den drei Einheiten, „in denen möglichst viele Nutzer zum Zuge kommen sollen“, so Gottheil, und Durchgängen auch eine überdachte Tribüne sowie öffentliche Sanitäranlagen, die von den benachbarten Wohnmobilisten und von Touristen mitgenutzt werden können. Die Einrichtung dieser Sanitäranlagen sei allerdings nicht gefördert, betonte Gottheil.

Nach Stand der aktuellen Planungen sollen die Bauarbeiten zum Dorfgemeinschaftshaus zum Sommer 2022 abgeschlossen sein – und damit passend zum 100. Jubiläum von Turo Darfeld.