Haltelinie soll durch Wartelinie ersetzt werden

Wolfgang Croner, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, habe dazu Kontakt mit dem Straßenverkehrsamt aufgenommen, welches erläuterte, dass durch die 2010 eingeführte Regelung beabsichtigt wurde, den Einmündungsbereich in die Schützenstraße bei Rotlicht freizuhalten. Diese Verkehrsregelung, so heißt es in dem Antwortschreiben des Kreises, entspreche allerdings nicht mehr dem heutigen Rechtsstand. Von daher sei die vorgelagerte Haltlinie durch eine gestrichelte Wartelinie zu ersetzen. Verkehrsteilnehmer, die nach rechts in die Schützenstraße einbiegen wollen, würden dadurch erkennen, dass sie die Markierung trotz Rotlicht an der Fußgängerampel überfahren dürfen. Anderen Verkehrsteilnehmern werde verdeutlicht, dass im Falle des Rotlichts der Einmündungsbereich zur Schützenstraße freizuhalten ist. Auf das Zusatzzeichen „Bei Rot hier halten“ könne dabei verzichtet werden. Die Anordnung eines Grünpfeils, wie es die CDU in ihrem Antrag formulierte, würde sich durch diese Anpassung erübrigen.

Da die Maßnahmen bereits konkret seien und die Rechtslage ohnehin geändert werden müsse, so der Kreis, wolle man die Maßnahme kurzfristig umsetzen – ohne im entsprechenden Ausschuss und im Rat darüber zu befinden.