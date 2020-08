Auf vier Zetteln Kreuzchen setzen

Eine Änderung wird es auch im Wahlbezirk 8 geben. Bei den vergangenen Wahlen befand sich das Lokal für diesen Bezirk in der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian. „Das möchten wir dem Seniorenheim in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aber nicht zumuten“, erläutert Martin Stauvermann. Die Wahlkabinen ziehen daher in die Osterwicker Grundschule um. Die Holtwicker haben ihre Stimmen in den vergangenen Jahren allesamt im Pfarrheim abgegeben – durch bauliche Veränderungen lässt sich allerdings in diesem Jahr eine dortige Stimmabgabe aller Holtwicker Wahlbezirke nicht einrichten, da auf Abstand geachtet werden muss. Aus diesem Grund sind die Wähler aus den Bezirken 12 und 13 angehalten, im DRK-Heim ihre Stimme abzugeben. „Trotz der Änderungen sind alle Wahllokale barrierefrei erreichbar“, betont Stauvermann.

In den Gebäuden werde mit Einbahnstraßen gearbeitet, es wird auf die Einhaltung der Abstandsregelungen und die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske hingewiesen. Zudem erhält jeder Wähler neben seinen Unterlagen einen eigenen Kugelschreiber. Zur Stimmabgabe muss – wie bei jeder Wahl – der Personalausweis oder die Wahlbenachrichtigungskarte mitgebracht werden. „Die Karten sind verschickt und müssten in diesen Tagen in den Postkästen liegen“, so Stauvermann.

Mit der Karte ist es auch möglich, die Briefwahl zu beantragen. Das Briefwahlbüro ist ab heute geöffnet. „Die Unterlagen können direkt vor Ort beantragt und es kann auch sofort im Foyer des Rathauses gewählt werden“, berichtet Stauvermann weiter. Neben der persönlichen Beantragung im Rathaus können die Wahlunterlagen eingefordert werden, indem die Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte – die Beantragung des Wahlscheins – ausgefüllt und zurückgesandt wird. Auch per Mail an info@rosendahl.de unter Angabe des Wahlbezirks, der Adresse und der persönlichen Nummer im Wahlverzeichnis (zu finden auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte) ist dies möglich. Telefonisch kann die Briefwahl nicht beantragt werden. Eine Beantragung ist bis zum 11. September, 18 Uhr, möglich. In besonderen Fällen ist dies auch noch am 12. sowie am 13. September möglich, informiert Stauvermann. Am Wahltag müssen die Briefwahlunterlagen bis um 16 Uhr im Rathaus sein.

Ganz egal, ob ab heute per Brief oder in der Kabine gewählt wird: Jeder Wähler erhält vier Zettel, auf denen er seine Kreuzchen setzt. Gewählt wird der Landrat (weiß), der Kreistag (grün), der Bürgermeister (blau) und die Direktkandidaten für den Gemeinderat (gelb).

Einen Hinweis gibt Martin Stauvermann an die Wähler aus den Bezirken 7, 12 und 13: „Die Stimmzettel für die Kreistagswahl werden, sortiert nach Geburtszeiträumen, an das Statistische Landesamt weitergegeben.“ Immer wieder würden verschiedenen Bezirke ausgewählt, um das Wählerverhalten zu beobachten.