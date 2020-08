„Wir sind froh, dass wir das Camp trotz Corona durchziehen konnten“, betont Jens Tendahl. Natürlich habe zu Beginn der Planungen, im Frühjahr, die Frage gestanden, „wohin die Reise genau geht“. Die Organisation begann im März – und damit zu der Zeit, als die Corona-Pandemie auch Deutschland erreichte. Doch der Sportverein hat an den Planungen zum Fußballcamp festgehalten, „ohne zu wissen, in welcher Form wir dieses Anfang August durchführen können“, so Tendahl. Mit Eintritt der ersten Lockerungen habe man dann die Teilnehmerzahl auf 40 beschränkt. „In den Jahren zuvor waren es immer um die 100 Kinder, die teilgenommen haben“, merkt Tendahl an. Schnell seien die 40 Plätze ausgebucht gewesen, „Ende Mai konnten wir dann auf 60 erhöhen, weil es die Lage und die Lockerungen zugelassen haben.“ Aber auch diese weiteren Plätze „waren innerhalb von zwei Tagen ausgebucht.“ Ende Juni erhöhten die Organisatoren in Absprache mit der Erlebniswelt Fußball, die das Camp durchführt, noch einmal auf 80. Denn das habe das vorliegende Hygiene-Konzept von der Erlebniswelt zugelassen. „Da Anfang August ohnehin der Kontaktsport mit bis zu 30 Personen im Freien wieder möglich war“, erläutert Jens Tendahl weiter, „haben wir die gesamte Gruppe dann in drei kleinere aufgeteilt.“ Die Helfer und Trainer hätten strikt darauf geachtet, dass sich die Gruppen während des dreitägigen Camps nicht durchmischten.

Ausbreiten konnten sich die Kinder und Trainer dazu auf dem Kunstrasen- und dem Rasenplatz. Die Pausen samt Mittagessen hätten versetzt stattgefunden. „Die Trainer haben die vollen Teller zu den Kindern gebracht, das hat es so auch noch nicht gegeben“, schmunzelt Tendahl. Ein großer Dank galt allen Helfern, die zu einem reibungslosen Ablauf unter Hygiene-Maßnahmen beigetragen hätten. „Aber auch die Kinder haben super mitgemacht. Besonders bei den jüngeren ist es nicht selbstverständlich, dass sie auf Dinge wie ausreichend Abstand achten.“

Größtenteils mit geplanten Inhalten, „alles, was im Fußball von Bedeutung ist“, hätten die fußballbegeisterten Kinder das dreitägige Camp verbracht. Nur das abschließende Spiel gegen die Trainer habe nicht stattfinden können.

„Wir sind froh, dass das Camp gut geklappt hat“, blickt Andreas Elsbecker zurück. Es habe den Kindern Abwechslung in den Sommerferien gebracht, gerade in Zeiten, in denen die eine oder andere Familie ihren Urlaub absagen musste. Jens Tendahl: „Es ist schön, dass die Kinder an diesen drei Tagen in den Ferien ihrem liebsten Hobby nachgehen konnten.“