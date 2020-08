„Die Abstandsregel von 1,50 Meter wird wie im Klassenraum aufgehoben. Die Busunternehmen kommen zwar mit großen Bussen, aber kommen auch an ihre Kapazitätsgrenzen“, beobachtete Schulleiter Knut Kasche. Die Gemeinden als Schulträger stünden mit den Busunternehmen Gödde (Legden) und Reinersmann (Rosendahl) in Kontakt. „Wir haben den Schülern natürlich empfohlen, wenn es geht, mit dem Fahrrad zu kommen“, berichtet Karin Emming, stellvertretende Schulleiterin. Aber das sei für Kinder, die einen weiten Weg zurücklegen müssen, keine Option. „Viele Eltern haben, weil sie berufstätig sind, auch nicht die Möglichkeit, ihre Kinder mit dem Auto zu bringen“, weiß Knut Kasche. Somit bleibe das Aufkommen an Fahrschülern auch in Corona-Zeiten gleich.

Doch auch, wenn die Kinder sich in der Schule aufhalten, ist in der neuen Normalität nicht alles angenehm. „Die ersten drei Tage waren durch die Hitze eine Herausforderung. Einige Schüler, zum Beispiel Asthmatiker, haben unter der Maske Probleme bekommen. Manchmal muss man die Schüler auffordern, aber zum Großteil halten sie sich an die Vorschriften“, berichtet der Schulleiter.

Um eine Durchmischung von verschiedenen Gruppen zu vermeiden, werden die Klassen auch in den Pausen getrennt und halten sich auf verschiedenen Schulhöfen auf. Zu Beginn und nach den Pausen werden sie von den Lehrern draußen abgeholt. „Es ist manchmal schwierig, den Kindern zu vermitteln, warum sie in den Pausen trotz ausreichendem Abstand Masken tragen müssen“, hat Karin Emming festgestellt und Knut Kasche wünscht sich dementsprechend eine veränderte Regelung für die Pausen. „Die Schüler haben aber schnell Verständnis dafür entwickelt, dass die einzuhaltenden Maßnahmen derzeit notwendig ist“, bilanziert Knut Kasche.