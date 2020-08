Abschied nach sechs musikalischen Jahren

Darfeld. Seit 2014 leitete Dirigent Fabian Feldhaus die beiden Jugendorchester des Musikzuges Darfeld, das Darius-Orchester und die Allegros. Darüber hinaus unterrichtete er für den Verein viele Schüler auf Trompete, Tenorhorn und Waldhorn, engagierte sich außermusikalisch in der Jugendarbeit des Vereins und hat beide Jugendorchester in seiner Zeit in Darfeld deutlich geprägt. Jetzt hat der Darfelder Jugend-Dirigent allerdings eine neue Stelle als Musikschulleiter beim Musikschulverein Rhede übernommen und musste sich nach über sechs Jahren von seinen beiden Jugendorchestern verabschieden.

Von Allgemeine Zeitung