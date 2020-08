Nicht überall darf geduscht werden

So wird in Darfeld bereits wieder geduscht. „Es gibt passende Markierungen in den Kabinen, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Dazu darf nur jede zweite Dusche genutzt werden“, erklärt Herbert Kortüm, erster Vorsitzender von Turo Darfeld. In Holtwick sieht das ähnlich aus. „Unser Hygienekonzept haben wir von der Gemeinde genehmigt bekommen“, schildert Daniel Gemen, der bei SW Holtwick aktuell als Coronaschutz-Beauftragter tätig ist. Geduscht werden dürfe ab jetzt wieder. „Seitens des Vereins ist alles vorbereitet. Umkleiden und Duschräume sind bereits passend abgeklebt“, führt Gemen aus. Im Falle von zukünftigen Regeländerungen stehe der Verein mit der Gemeinde und dem Gesundheitsamt weiterhin in Kontakt. In Osterwick sind die Verantwortlichen in ihrem Konzept zurückgerudert. Durften vor Kurzem noch die Umkleidekabinen und Duschen genutzt werden, ist dies nun wieder untersagt. „Eine Umsetzung der übersandten Regelungen der Gemeinde sehen wir gerade im Trainingsbetrieb als nicht umsetzbar an“, sagt Dieter Wilger, erster Vorsitzender von Westfalia Osterwick. So könne nicht gewährleistet werden, dass jede Mannschaft jeweils zwei Kabinen besetzt.

Wie sich die Situation, gerade im Hinblick auf die Anfang September startende neue Saison, entwickelt, ist vorerst unklar. „Für die Meisterschaft ist noch nicht alles endgültig abgestimmt“, so Kortüm. Ein Ansatz könnte sein, dass Mannschaften, die ihr Spiel absolviert haben, möglichst schnell die Umkleiden verlassen, damit diese dann desinfiziert und gesäubert von der nächsten Mannschaft genutzt werden können.