Den Kindern Nachhaltigkeit vorleben

Damit soll jetzt Schluss sein. Mit dem sogenannten „Retrashbag“ hat die Kita nun eine Alternative zum Plastik gefunden. „Dabei handelt es sich um wiederverwendbare Mülltüte aus Stoff“, verrät Lea Terwei. So reiche ein einfaches Abwischen des Beutels, um diesen darauf erneut zu nutzen. Angeboten wird dieser von Anja von dem Berge, die die Beutel selbstständig in einer Näherei in Gescher produziert. „Ich habe mich immer geärgert, dass Plastiktüten zu groß für handelsübliche Mülleimer sind, da müsste es doch eine Alternative geben“, berichtet sie, wie sie auf die Idee des „Retrashbags“ gekommen ist.

Neben dem Verzicht auf Plastikflaschen- und tüten sollen in Zukunft weitere Projekte folgen. „Zum Beispiel beim Kochen wollen wir den Gebrauch an Plastik-Verpackungen reduzieren“, nennt Lea Terwei ein Beispiel. In Absprache mit den Eltern seien zudem Projekte wie eine Müllsammelaktion angeschoben worden. „Wegen Corona mussten diese vorerst abgesagt werden“, merkt sie an. Die Ideen seien aber nicht aus dem Sinn und sollen möglichst nach der Krise nachgeholt werden. „Ziel ist es, die Plastikvermeidung in den Alltag zu integrieren“, sagt Lea Terwei.