Mit Rückenwind Richtung Rathaus

„Wir haben mit den Kollegen in der Verwaltung und auch mit den Ratsfraktionen einen schnellen Übergang zu offener und konstruktiver Zusammenarbeit geschafft“, ist Christoph Gottheil glücklich über die bisherige gemeinsame Arbeit im Rathaus. Besonders stolz mache ihn dabei die Zusage für das Dorfgemeinschaftshaus in Darfeld. „Es hat mich sehr gefreut, dass wir mit viel Arbeit eine Fördersumme von 1,6 Millionen Euro nach Rosendahl holen konnten“, sagt der Bürgermeister. Ebenfalls positiv verlaufen sei die vorangebrachte Unterhaltung von Schulen und Straßen. „Gleichzeitig wurden Schulden in Höhe von drei Millionen Euro bei den Investitionskrediten abgebaut“, ergänzt Gottheil.

Ausruhen will er sich auf diesen Erfolgen nicht, wohlwissend, dass in Rosendahl noch so einige Projekte realisiert werden sollen. „Ich hätte gerne schon in meiner ersten Wahlperiode präsentierbare Ergebnisse zu Wohn- und Werbegebieten gehabt“, zeigt sich der 48-Jährige selbstkritisch. „Da sind wir jetzt noch in einer Art Vorstufe.“ Mehr Wohnraum zu schaffen, stehe deshalb für die kommenden Jahre genauso stark im Fokus wie die An- und Umbaumaßnahmen der Feuerwehrgerätehäuser in Osterwick und Darfeld sowie die Digitalisierung in den Schulen. „Große Aufgaben erwarten uns auch im Bereich der Abwasserbeseitigung sowie der Umgang mit den Kläranlagen“, ergänzt Gottheil. Was den Klimaschutz betrifft, wolle er eine LED-Umstellung der Straßenbeleuchtung vorantreiben. „Nach fünf Jahren möchte ich diese Projekte realisiert haben – daran muss ich mich schlussendlich messen lassen“, schaut der eingefleischte Rosendahler voraus.

Eine kleine Zwischennote für seine erste Amtszeit habe er indirekt bereits bekommen. „Es hat seitens der Parteien keine Nominierung eines Gegenkandidaten gegeben – daraus schließe ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut er sich. Ohne Gegenkandidaten habe sich allerdings sein Wahlkampf um 180 Grad gedreht – auf Plakate oder Gespräche an der Haustür hat er verzichtet. „Vielmehr möchte ich den Bürgern mit meiner Kandidatur ein Angebot machen – meine tägliche Arbeit soll dabei dieses Angebot unterstreichen“, betont Gottheil. Grundsätzlich könne er sich vorstellen, drei Wahlperioden lang als Rosendahler Bürgermeister zur Verfügung zu stehen. „Wenn das gewünscht ist, ich weiter Spaß an der Arbeit habe und die Gesundheit mitspielt“, merkt der gelernte Diplomverwaltungswirt an.

Bei den Hobbys muss er für den Beruf allerdings Abstriche in Kauf nehmen. „Ich versuche bei den Vereinstätigkeiten zumindest jedes zweite Mal da zu sein“, sagt Gottheil, aktiver Fußballer bei den Alten Herren von SW Holtwick und zugleich mit dem Tenorhorn Teil der Musikkapelle Holtwick. Auch die Freizeit mit der Familie wird intensiver gestaltet. „Nach Möglichkeit bin ich bei den Spielen meiner Jungs dabei“, hat der Vater das Fußball-Gen an seine Söhne Jonas (16) und Lukas (13) vererbt. Hinzu kommt freie Zeit, die für seine Frau Nicole eingeplant ist. „Das Leben ist tatsächlich sehr getaktet – ich versuche allem gerecht zu werden“, lacht Gottheil. Und wenn der Spagat aufgrund abendlicher Ausschüsse oder Ratssitzungen zwischenzeitlich schwerer fällt, wartet in der Garage immer noch der Drahtesel.