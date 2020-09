Spiel- und Bolzplatz erhitzt die Gemüter

Rat diskutiert über Wohnbaufläche in der Nordsiedlung Darfeld

Darfeld. Bereits im vergangenen Planungs-, Bau- und Umweltausschuss gab es heftige Diskussionen, ob der Spiel- und Bolzplatz Teil des aufgestellten Bebauungsplanes „Rietkamp/Darfelder Markt“ bleiben soll. Zwischen der Umgehungsstraße L 555 und der Wohnbebauung am Heckenweg (Nordsiedlung) bieten insgesamt 8082 Quadratmeter landwirtschaftliche Flächen, die im Eigentum der Gemeinde stehen, Platz für neue Wohnbebauung. Potenziell beinhaltet der angrenzende Spiel- und Bolzplatz Raum für vier weitere Grundstücke (wir berichteten). In der letzten Ratssitzung vor der anstehenden Kommunalwahl am 13. September erhitzte die Kontroverse um den Spiel- und Bolzplatz die Gemüter der Ratsmitglieder.