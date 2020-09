2270 Rosendahler haben abgestimmt

Rosendahl. Am kommenden Sonntag (13. 9.) ist es so weit, dann wählen die Rosendahler Bürger auf insgesamt vier Stimmzetteln den Landrat, den Kreistag sowie den Rosendahler Bürgermeister und den Gemeinderat. 2270 Rosendahler haben per Briefwahl ihre Stimme bereits abgegeben (siehe Infokasten). Wie so vieles steht die Kommunalwahl in diesem Jahr unter den Einfluss der anhaltenden Coronakrise. „Die Gemeinde hat einige Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen, damit die Wahl reibungslos über die Bühne gehen kann“, erklärt Wahl-Organisator Martin Stauvermann vom Fachbereich Ordnung und Soziales. So besteht in den jeweiligen Wahllokalen Mund-Nasenschutz-Pflicht, an den Eingängen befindet sich Desinfektionsmittel und dazu wird auf das Einhalten der Abstandsregelungen hingewiesen. „Zwischen den Wahlvorständen werden Trennwände aufgestellt. Außerdem bekommt jeder Wähler einen Einwegkugelschreiber, der anschließend mit nach Hause genommen werden darf“, ergänzt Stauvermann. So werde verhindert, dass sich mögliche Coronaviren über die Kugelschreiber ausbreiten. Auch in den Wahlkabinen sei die Sicherheit das höchste Gebot. „In regelmäßigen Abständen werden diese desinfiziert“, betont der Wahl-Organisator. „Daneben haben wir uns vergewissert, dass in allen Wahllokale gut durchgelüftet wird.“ Nach der Wahl werden zudem die Schulgebäude, die am Sonntag noch als Wahllokale zur Verfügung stehen, desinfiziert, damit für Schüler und Lehrer kein Ansteckungsrisiko besteht. „Das sind natürlich Maßnahmen, die Zeit und auch Geld kosten, aber das bleibt alles im Rahmen“, so Stauvermann.

Von Leon Eggemann